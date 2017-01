Northern Lakes downs visiting Storm

RELATED: Eagles shut out Storm, prep girls hockey, MBA Storm

Rachel Berens scored the lone Storm goal in the second period with an assist from Megan Kirkeide in the second period.

Northern Lakes 6, Morris Benson 1

MBA...................0 1 0 — 1

Northern Lakes...2 1 3 — 6

FIRST PERIOD — NL: Alexa Holm (Ari LeMieur, Chelsea Skluzacek) 6:27 ... NL: Caitlyn Gutzman (Sam Gutzman, Michala Stangle) 11:39

SECOND PERIOD — NL: Stangle (C Gutzman, Elli Saxerud) 2:18 ... MBA: Rachel Berens (Megan Kirkeide) time not available

THIRD PERIOD — NL: LeMieur (S Gutzman, Skluzacek) 7:44 ... NL: Alyssa Koslowski (Skluzacek, Savannah Abear) 10:46 ... NL: Mandi Soderholm (Sydney Tietz, S Gutzman) 11:20

GOALIE SAVES — Morris Benson Area: Abbey Hoffman 52 ... Northern Lakes: Chaia Tulenchik 11